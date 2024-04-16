Пострадавшая в ДТП с трамваем петербурженка умерла в больнице

Серьезная авария с участием трамвая произошла на территории Санкт-Петербурга. В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу была доставлена женщина, которая впоследствии скончалась, сообщил городской комитет по транспорту в своем Telegram-канале.
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