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Аргументы и Факты

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Пострадавшая в ДТП с трамваем петербурженка умерла в больнице

Пострадавшая в ДТП с трамваем петербурженка умерла в больнице

Серьезная авария с участием трамвая произошла на территории Санкт-Петербурга. В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу была доставлена женщина, которая впоследствии скончалась, сообщил городской комитет по транспорту в своем Telegram-канале.

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