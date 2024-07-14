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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» – самый возрастной клуб НХЛ на данный момент (30,9 лет в среднем). В топ-5 – «Эдмонтон», «Нэшвилл», «Каролина» и «Тампа» (B/R Open Ice)

«Питтсбург» – самый возрастной клуб НХЛ на данный момент (30,9 лет в среднем). В топ-5 – «Эдмонтон», «Нэшвилл», «Каролина» и «Тампа» (B/R Open Ice)

По данным B/R Open Ice (на 12 июля) средний возраст команды составляет 30,9 лет.  В топ-5 самых возрастных команд также входят «Эдмонтон» (30,5 лет), «Нэшвилл» (29,8), «Каролина» (29,7) и «Тампа» (29,6).

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