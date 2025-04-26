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Юрист раскрыл 5 типов автомобилей, при покупке которых точно будут проблемы с регистрацией в ГАИ

Юрист раскрыл 5 типов автомобилей, при покупке которых точно будут проблемы с регистрацией в ГАИ

Покупая машину с рук, важно помнить: не каждая из них легко пройдёт процедуру регистрации. Некоторые транспортные средства вызывают у сотрудников ГАИ повышенное внимание, а в отдельных случаях возможен и отказ в постановке на учёт.

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