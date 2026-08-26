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Монсон: Исинбаева заговорила о давлении на МОК, когда уже не могла ничего изменить

Монсон: Исинбаева заговорила о давлении на МОК, когда уже не могла ничего изменить

Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон счёл запоздалым заявление двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой о политическом давлении на Международный олимпийский комитет (МОК).

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