Монсон: Исинбаева заговорила о давлении на МОК, когда уже не могла ничего изменить

Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон счёл запоздалым заявление двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой о политическом давлении на Международный олимпийский комитет (МОК).
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