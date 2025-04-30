Avia.pro - СМИ Полиция с силовиками и БТРом проверяла въезды и выезды из города, выявила кучу нарушений, и почти треть штрафов — за миграционное законодательство! Но больше всего меня поразили нелепые ситуации с приезжими, которые попались на этом рейде.
Терпение лопнуло: силовики перекрыли дорогу на БТРе и начали проверять всех приезжих. Нашли в багажнике 2-х приезжих
Комментарии
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Валерий Каулин
Надо же написать столько откровенной чепухи! "Я против тех, кто пытается обмануть систему такими нелепыми способами." "Я против мигрантов, которые игнорируют законы"! Значит Вы за тех, кто купил у продажных мразей настоящие документы? Или всё же нет? А мысль в голову не пришла, что в этом нет ничего смешного? Просто в Россию сливают баранов, предварительно объяснив им, что русские дебилы (как, например, в Киргизии), или что русские враги, угнетавшие их в Союзе (как в остальных "дружественных" станах)! Удивительно, что такая проверка была организована! Однако радоваться рановато! Один факт ещё ничего не определяет!
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1 д.
ВС
Владимир Сергеев
Такие проверки должны быть постоянными в месте компактного проживания мигрантов с перекрытием ходов - выходов. И обнаружится интересная картина.
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
ты боишься порядка?
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3 час.
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