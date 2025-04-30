Терпение лопнуло: силовики перекрыли дорогу на БТРе и начали проверять всех приезжих. Нашли в багажнике 2-х приезжих

Валерий Каулин

Надо же написать столько откровенной чепухи! "Я против тех, кто пытается обмануть систему такими нелепыми способами." "Я против мигрантов, которые игнорируют законы"! Значит Вы за тех, кто купил у продажных мразей настоящие документы? Или всё же нет? А мысль в голову не пришла, что в этом нет ничего смешного? Просто в Россию сливают баранов, предварительно объяснив им, что русские дебилы (как, например, в Киргизии), или что русские враги, угнетавшие их в Союзе (как в остальных "дружественных" станах)! Удивительно, что такая проверка была организована! Однако радоваться рановато! Один факт ещё ничего не определяет!