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МЧС показало кадры с места утреннего пожара в Колпинском районе Петербурга

МЧС показало кадры с места утреннего пожара в Колпинском районе Петербурга. В Северном проезде, 8, литера А горел склад.

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