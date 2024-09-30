МЧС показало кадры с места утреннего пожара в Колпинском районе Петербурга. В Северном проезде, 8, литера А горел склад.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
МЧС показало кадры с места утреннего пожара в Колпинском районе Петербурга. В Северном проезде, 8, литера А горел склад.