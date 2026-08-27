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Ги Буше: «Из российских исполнителей знаю только Анну Асти. Любимый композитор – Циммер. Могу послушать Coldplay. Нравится «Серенада для струнного оркестра» Чайковского»

Главный тренер « Авангарда » Ги Буше рассказал о том, какую музыку слушает. Канадский тренер работает в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2024 года.

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