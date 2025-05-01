Журова о допинг-деле Валиевой: «Умышленно затянули, а потом призвали рассказать правду. Камила и ее адвокат не нашли взрослого, который виноват»

«То, как поступили с Камилой Валиевой, – это беспрецедентно. Ее наказали не за то, что были микродозы в организме, за которые спортсменам из других стран, даже из нашей, дают минимальные сроки, а зачастую вообще не наказывают.
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