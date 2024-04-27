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В Татарстане на 27 апреля введено 1 млн 882 тыс. кв. м жилья, или 60% от плана

О текущем состоянии дел по программам жилищного строительства, обеспечения жильем граждан, а также о строительстве объектов социально-культурной сферы доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

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