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Президент, Владимир Путин, дал указание создать еще одно ведомство, чтобы контролировать и развивать технологии

Президент, Владимир Путин, дал указание создать еще одно ведомство, чтобы контролировать и развивать технологии

Президент, Владимир Путин, дал указание создать еще одно ведомство, чтобы контролировать и развивать технологии Ольга БезродняяВажным шагом к модернизации российской экономики стало решение о создании надведомственного механизма для управления технологическим развитием.

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