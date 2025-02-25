Президент, Владимир Путин, дал указание создать еще одно ведомство, чтобы контролировать и развивать технологии Ольга БезродняяВажным шагом к модернизации российской экономики стало решение о создании надведомственного механизма для управления технологическим развитием.
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