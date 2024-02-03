Анти-Евромайдан

В Европе бунтуют фермеры. К протестующим в Польше, Нидерландах, Германии, Франции, Португалии и Румынии на днях присоединились их коллеги из Бельгии, причём, как пишут местные СМИ, не столько ради желания добиться конкретных результатов, сколько в знак солидарности - за компанию, так сказать.