Анти-Евромайдан

В Европе бунтуют фермеры. К протестующим в Польше, Нидерландах, Германии, Франции, Португалии и Румынии на днях присоединились их коллеги из Бельгии, причём, как пишут местные СМИ, не столько ради желания добиться конкретных результатов, сколько в знак солидарности - за компанию, так сказать.
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