Разрешение на проживание в России многие из приезжих получили незаконно.

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBAL LOOK PRESS "ТРЕБУЕМ АДВОКАТА И ПЕРЕВОДЧИКА": ЭКЗАМЕНЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ МИГРАНТЫ БУДУТ СДАВАТЬ ГЕНПРОКУРАТУРЕ Во всех вузах страны, уполномоченных проводить экзамены для мигрантов на знание русского языка, культуры и истории, без сдачи которых невозможно получение ни вида на жительство, ни тем более гражданства, выявлены нарушения.