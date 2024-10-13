БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Годовщина ближневосточного геноцида

Годовщина ближневосточного геноцида

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Ровно год назад закончился необъяснимый по технике исполнения страшный теракт, стоивший Израилю жуткого шока, когда бармалеи ХАМАС «в лучших традициях» людобоев ИГИЛ (запрещено в РФ) как-то смогли преодолеть эшелонированную систему прикрытия границы, обрушили самую высокотехнологичную преграду-стену «Разделительный Барьер», устроили резню мирного населения в приграничных кибуцах и городе Сдерот.

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