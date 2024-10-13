Годовщина ближневосточного геноцида

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Ровно год назад закончился необъяснимый по технике исполнения страшный теракт, стоивший Израилю жуткого шока, когда бармалеи ХАМАС «в лучших традициях» людобоев ИГИЛ (запрещено в РФ) как-то смогли преодолеть эшелонированную систему прикрытия границы, обрушили самую высокотехнологичную преграду-стену «Разделительный Барьер», устроили резню мирного населения в приграничных кибуцах и городе Сдерот.
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