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Частицу мощей Дмитрия Донского отправили в зону СВО

Частицу мощей Дмитрия Донского отправили в зону СВО

На фронт для духовного укрепления военнослужащих передали частицу десницы Дмитрия Донского – правой руки, которой, по церковному преданию, князь держал меч на Куликовом поле, сообщил глава Военного отдела Московского патриархата митрополит Кирилл.

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