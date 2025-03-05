Андрей Ваджра: Дональд Трамп – американская мечта или кошмар?

В чем заключается мощность и вдохновляющая сила выступления Дональда Трампа перед Конгрессом? Почему личность Трампа сияет на фоне демократов? Почему американцы симпатизируют и поддерживают Трампа? Послушал выступление Дональда Трампа перед Конгрессом США.
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