«Честь» не сберегли: в Волгограде рухнула одна из самых масштабных финансовых пирамид РФ

В Волгограде рухнула, пожалуй, одна из самых масштабных финансовых пирамид России. Кооператив под названием «Честь» работал больше 30 лет.
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