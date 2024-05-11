Буриданов союз: в чем причина экономических проблем Европы?

Экономические проблемы Европы сегодня признаются всеми. Последние данные МВФ показывают, что в 2023-м экономика европейских стран росла не просто медленнее российской, но и медленнее экономики любого другого крупного макрорегиона.
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