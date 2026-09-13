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Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Нижнекамск выросло до 12

Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Нижнекамск выросло до 12

НИЖНЕКАМСК, 13 сентября, ФедералПресс. В результате атаки беспилотников, произошедшей в Нижнекамске ранним утром 13 сентября, пострадали 12 человек.

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