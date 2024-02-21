Посол Украины в США: нужно ввести санкции против банков и изолировать РФ в мире

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что Соединенные Штаты должны предпринять "смелые шаги" в рамках новых санкций против России, направленные против российских банков и изоляции Москвы на международной арене.
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