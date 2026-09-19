Профессия врача — востребованная и благородная. К сожалению, она не всегда хорошо оплачивалась. Особенно это было актуально для СССР, где специалист с высокой квалификацией мог рассчитывать на зарплату в 120 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Женат в 5 городах...
- Они контролировал...
- Они контролировал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым