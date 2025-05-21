Global Look Press / news.ru / Belkin Alexey Киевские власти пытаются "угодить разным господам", продолжая атаки на территорию РФ, несмотря на российско-украинские переговоры в Стамбуле, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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