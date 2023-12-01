Филиал фонда «Защитники Отечества» на Ямале за полгода обработал 1500 заявок

Филиал фонда «Защитники Отечества» работает на Ямале с 1 июня. Как рассказала заместитель руководителя филиала Екатерина Андреева, за полгода к сотрудникам организации обратилось более полутора тысяч жителей округа — ветераны, участники СВО и их семьи, а также родные погибших бойцов.