Севастопольские ученые создадут трехмерную модель Херсонеса

Специалисты научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета завершили первый этап работ над геоинформационной системой, который включает высокоточную карту нескольких кварталов и храмов археологического памятника «Херсонес Таврический» и сопроводительные данные по этим объектам.
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