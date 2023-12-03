Севастопольские ученые создадут трехмерную модель Херсонеса

Специалисты научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета завершили первый этап работ над геоинформационной системой, который включает высокоточную карту нескольких кварталов и храмов археологического памятника «Херсонес Таврический» и сопроводительные данные по этим объектам.