«Британская резня питомцев»: зачем люди добровольно убили 750 тысяч кошек и собак

Страх, суета, паника, массовая истерия… Все это — неизменные спутники войны. Когда в газетах пишут о приближающемся апокалипсисе, а количество предполагаемых жертв исчисляется миллионами, сложно сохранять трезвый рассудок и мыслить рационально.
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