Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Высота будущего небоскреба Саудовской Аравии по сравнению с самыми высокими зданиями мира / © AJ Проект создания самого высокого здания мира уже был поддержан Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии