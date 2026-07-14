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Регионы России

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Иран объявил меморандум о прекращении боевых действий с США недействительным

Иран объявил меморандум о прекращении боевых действий с США недействительным

Иранский представитель по национальной безопасности и внешней политике парламента Ибрахим Резаии заявил, что меморандум о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном более не действует, и США официально вступили в войну с Ираном, нарушив договоренности.

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