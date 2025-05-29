Книгу о подвигах героев Великой Отечественной и Второй мировой войны представили в Дагестане

В Дагестане прошла презентация книги «Сила духа народа-победителя. Завещание потомкам», рассказывающей о подвигах героев Великой Отечественной и Второй мировой войны, тружеников тыла и рядовых фронтовиков.
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