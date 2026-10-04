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Мировое обозрение

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Трамп: Конфликт с Ираном завершится по-хорошему или по-плохому

Трамп: Конфликт с Ираном завершится по-хорошему или по-плохому

Главное в тезисах: Ультиматум без деталей: Дональд Трамп заявил, что решение по Ирану будет принято либо «по-хорошему», либо «по-плохому», не раскрыв ни сроков, ни конкретных условий.

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