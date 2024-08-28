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Царьград

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"Ситуация патовая": Генштаб ВСУ подтвердил проблемы на Купянском направлении

"Ситуация патовая": Генштаб ВСУ подтвердил проблемы на Купянском направлении

Генштаб ВСУ: На Купянском направлении сложилась напряженная обстановка.Наиболее напряженная для ВСУ ситуация наблюдается на купянском направлении в Харьковской области, заявил Генштаб ВСУ в телеграм-канале.

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