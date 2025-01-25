«Необходимо отстаивать собственное здоровье»: Лили Рейнхарт рассказала о борьбе с интерстициальным циститом

Звезда сериала «Ривердейл», 28-летняя Лили Рейнхарт, опубликовала пост, в котором рассказала о борьбе с интерстициальным циститом — хроническим заболеванием, которое характеризуется болью в области малого таза и частыми позывами к мочеиспусканию.
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