«Необходимо отстаивать собственное здоровье»: Лили Рейнхарт рассказала о борьбе с интерстициальным циститом

Звезда сериала «Ривердейл», 28-летняя Лили Рейнхарт, опубликовала пост, в котором рассказала о борьбе с интерстициальным циститом — хроническим заболеванием, которое характеризуется болью в области малого таза и частыми позывами к мочеиспусканию.