Салливан: договоренности по безопасности с Украиной «не высечены на камне»

Договоренности по безопасности между Соединенными Штатами и Украиной «не высечены на камне». Соответствующее заявление сделал советник американского президента Джейк Салливан, пишет Telegram-канале «RT на русском».
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