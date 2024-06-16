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Салливан: договоренности по безопасности с Украиной «не высечены на камне»

Салливан: договоренности по безопасности с Украиной «не высечены на камне»

Договоренности по безопасности между Соединенными Штатами и Украиной «не высечены на камне». Соответствующее заявление сделал советник американского президента Джейк Салливан, пишет Telegram-канале «RT на русском».

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