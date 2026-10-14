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«Русские роют тоннели для мгновенного нападения на Прибалтику» – экс-министр обороны Литвы

«Русские роют тоннели для мгновенного нападения на Прибалтику» – экс-министр обороны Литвы

Русские якобы уже переходят от давления «гибридными атаками» к непосредственной «заблаговременной подготовке» к нападению.

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