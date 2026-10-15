На заседании комитета по строительству, промышленности и жилищно‑коммунальному хозяйству заместитель Департамента экономического развития Юрий Савкин представил прогноз социально‑экономического развития Орловской области на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.
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