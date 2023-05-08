Вопреки негативным прогнозам большинство российских ИТ-компаний демонстрируют существенный рост. Сдерживающими факторами развития ИТ-сектора в РФ остаются сокращение бюджетов заказчиков, дефицит кадров и ограничения на экспорт цифровых решений Весной прошлого года многие прогнозировали, что российская ИТ-индустрия серьезно пострадает от санкционного давления.