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Вопреки негативным прогнозам большинство российских ИТ-компаний демонстрируют существенный рост

Вопреки негативным прогнозам большинство российских ИТ-компаний демонстрируют существенный рост

Вопреки негативным прогнозам большинство российских ИТ-компаний демонстрируют существенный рост. Сдерживающими факторами развития ИТ-сектора в РФ остаются сокращение бюджетов заказчиков, дефицит кадров и ограничения на экспорт цифровых решений Весной прошлого года многие прогнозировали, что российская ИТ-индустрия серьезно пострадает от санкционного давления.

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