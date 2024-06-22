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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клюшку Гретцки с финала Кубка Стэнли-1988 продали на аукционе за рекордные 336 тысяч долларов

Клюшка, которой Гретцки играл в победном для «Эдмонтона» финале Кубка Стэнли в 1988 году против «Бостона», была продана на аукционе Sotheby’s за 336 тысяч долларов.

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