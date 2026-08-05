Нижегородских педагогов-библиотекарей приглашают на Всероссийский конкурс

Российское общество «Знание» совместно с Минпросвещения России объявило о старте приема заявок на второй сезон Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России».
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