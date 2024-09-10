ХК «Югра» проиграл второй матч подряд в чемпионате ВХЛ

Ханты-мансийская «Югра» потерпела второе подряд поражения в стартовой выездной серии чемпионата ВХЛ. После проигрыша нижегородскому «Торпедо-Горький» команда из ХМАО не смогла победить в Туле местный «АКМ», который в новом сезоне пока не проигрывал.