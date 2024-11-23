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Экономика ФРГ продолжает деградировать: немецкий технологический гигант Bosch объявил о массовых увольнениях

Экономика ФРГ продолжает деградировать: немецкий технологический гигант Bosch объявил о массовых увольнениях

Ситуация в Германии, находящаяся на краю кризиса, становится неконтролируемой. Известный во всем мире немецкий автопром, уходя на дно рецессии, все активнее утаскивает за собой другие сектора и отрасли промышленности.

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