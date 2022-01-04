Порядка тысячи человек прошло лечение в медцентре МО РФ в Республике Бурятия за весь период функционирования

Порядка тысячи человек прошло лечение в медцентре МО РФ в Республике Бурятия за весь период функционирования

Ежесуточно в медицинском центре, построенном на территории военного госпиталя Восточного военного округа, несут дежурство и оказывают медицинскую помощь порядка 65 высококвалифицированных военных специалистов, из них 20 врачей и 35 медсестер.

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