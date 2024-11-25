Секреты здорового питания на праздниках: как контролировать рацион легко!

Узнайте, как поддерживать здоровые привычки питания в праздники. Советы по контролю порций, активным мероприятиям, управлению стрессом и важности полноценного сна помогут вам сохранять баланс в рационе даже в насыщенные праздничные дни.
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