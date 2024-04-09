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ЦППК построила дополнительные турникетные павильоны на станции Пушкино

ЦППК построила дополнительные турникетные павильоны на станции Пушкино

Еще два турникетных павильона на 16 проходов заработали на станции Пушкино в Подмосковье. Теперь пассажирам ЦППК доступны 57 проходов, а пропускная способность станции в часы пик повысилась с 492 до 684 человек в минуту.

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