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Эксперты рассказали, как избавиться от пестицидов в овощах и фруктах

Эксперты рассказали, как избавиться от пестицидов в овощах и фруктах

Экологическая Рабочая Группа (Environmental Working Group, EWG) – некоммерческая организация, которая с 1993 года занимается просвещением общественности по таким вопросам, как влияние химических веществ на здоровье человека.

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