Военное обозрение

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На Угледарском направлении утром 1 ноября активизировались бои

На Угледарском направлении утром 1 ноября активизировались бои

С утра 1 ноября на Угледарском направлении наблюдается интенсификация боевых действий. Как сообщают военкоры, активно работают артиллерия и авиация Вооруженных сил Российской Федерации.

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