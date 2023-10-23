МИД предупредил о последствиях закрытия прохода по Балтийскому морю

Global look press/IMAGO/Eero Vabamägi Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что возможное закрытие Балтийского моря для судов из России будет грубейшим нарушением международного права.
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