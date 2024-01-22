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Царьград

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Служба доставки PickPoint всё

Служба доставки PickPoint всё

Арбитражным судом Москвы сеть самовывоза PickPoint признана банкротом.Служба доставки PickPoint с 6 тыс пастоматами и 4,5 тыс пунктами выдачи заказов в 657 населенных пунктах России признана банкротом Арбитражным судом Москвы.

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