Служба доставки PickPoint всё

Арбитражным судом Москвы сеть самовывоза PickPoint признана банкротом.Служба доставки PickPoint с 6 тыс пастоматами и 4,5 тыс пунктами выдачи заказов в 657 населенных пунктах России признана банкротом Арбитражным судом Москвы.
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