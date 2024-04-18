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Закон, порядок, государство

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Экипажи танков Т-80БВ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении

Экипажи танков Т-80БВ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении

Средства видеоконтроля зафиксировали момент, когда наш экипаж танка Т-80БВ первым же прицельным выстрелом вскрыл выявленный блиндаж откуда противник долгое время бил из пулемета.

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