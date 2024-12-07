АХ ВОТ КАК ХОТЯТ СВЕРНУТЬ СВО: ДЯДЯ СЭМ ШЛЁТ РОССИИ ТАЙНЫЙ СИГНАЛ

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Fvolodya55 Федоров

Чтобы урегулировать какой-то конфликт: 1) необходимо смотреть на причины этого конфликта; 2) какие изменения произошли в этом конфликте (территориальные, экономические, политические); 3) заинтересованность в окончании этого конфликта со сторон конфликтующих; 4) заинтересованность в этом конфликте 3-ей стороны или сторон; 5) степень доверия к посредникам желающим помочь в разрешении этого конфликта и их интересы; 6) особую роль в договоренностях играют переговорщики (их "вес" на политической и дипломатической "арене", опыт переговоров подобного типа, информированность и т.д.) Опять же, если у посредников будут свои заинтересованности, то здесь очень сложно найти общие точки соглашения, это также приведет к затяжной военной операции. Тогда один выход продолжать военную операцию и поделить Украину между заинтересованными странами, при этом не забыть свое. Лучше когда возобладает здравый смысл у ослабленной стороны.