Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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АХ ВОТ КАК ХОТЯТ СВЕРНУТЬ СВО: ДЯДЯ СЭМ ШЛЁТ РОССИИ ТАЙНЫЙ СИГНАЛ

АХ ВОТ КАК ХОТЯТ СВЕРНУТЬ СВО: ДЯДЯ СЭМ ШЛЁТ РОССИИ ТАЙНЫЙ СИГНАЛ

Детали так называемого "мирного плана", который готовит команда избранного президента США Дональда Трампа, начали постепенно просачиваться в мировую прессу.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
наступать на те же грабли это не выход. это проигрыш по полной.
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9 час.
Семен Демин
Разумеется, США хотят отхватить жирный кусок Украины, то есть России
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5 час.
Fvolodya55 Федоров
Чтобы урегулировать какой-то конфликт: 1) необходимо смотреть на причины этого конфликта; 2) какие изменения произошли в этом конфликте (территориальные, экономические, политические); 3) заинтересованность в окончании этого конфликта со сторон конфликтующих; 4) заинтересованность в этом конфликте 3-ей стороны или сторон; 5) степень доверия к посредникам желающим помочь в разрешении этого конфликта и их интересы; 6) особую роль в договоренностях играют переговорщики (их &quot;вес&quot; на политической и дипломатической &quot;арене&quot;, опыт переговоров подобного типа, информированность и т.д.)  Опять же, если у посредников будут свои заинтересованности, то здесь очень сложно найти общие точки соглашения, это также приведет к затяжной военной операции. Тогда один выход продолжать военную операцию и поделить Украину между заинтересованными странами, при этом не забыть свое. Лучше когда возобладает здравый смысл у ослабленной стороны.
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4 час.

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