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Впервые за последний год в Приморье привезли китайский картофель

Впервые за последний год в Приморье привезли китайский картофель

Картофель из КНР поступил в Приморье после снятия временных ограничений на ввоз продукции. После проведения карантинного фитосанитарного контроля пять партий картофеля допустили к ввозу, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Россельхознадзор.

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