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Русская весна

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Компромиссы в ОДКБ придётся находить, — Лукашенко

Компромиссы в ОДКБ придётся находить, — Лукашенко

В последнее время всё чаще стали высказываться мнения относительно несостоятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — дескать, организация начала разваливаться, так и не став полновесным военно-политическим блоком, способным противостоять НАТО и обеспечивать не только региональную безопасность, но и влиять на мировые политические процессы.

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