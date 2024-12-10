Врач-педиатр рассказала об особенностях лечения ротавирусной инфекции у детей

Вторник, 10 декабря. «Крым 24».Ротавирусная инфекция становится причиной диареи вВ 40-60% случаев уВ детей, из-за чего ребенка могут даже госпитализировать для предотвращения опасного обезвоживания организма.
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